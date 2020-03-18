Житель Донетчины «для себя» припас 5 мешков конопли

У 48-летнего жителя Александровки (Донецкая обл.) полицейские изъяли 5 мешков с коноплей. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что участковые офицеры Александровского отделения полиции получили информацию о местном жителе, который дома хранит наркотическое вещество.

«Во время санкционированного обыска по месту жительства фигуранта, следователи вместе с участковыми офицерами полиции в хозяйственных помещениях и в доме обнаружили сухие растения конопли, а также уже измельченную и готовую к употреблению марихуану и "бульбулятор". Мужчина рассказал, что вырастил во дворе 9 кустов конопли, а собрав урожай, высушил их для собственного употребления без цели сбыта», – сообщили в полиции.

Обнаруженное изъято для проведения экспертизы. Проводится досудебное расследование с предварительной квалификацией ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта). Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.