Улица проходит через три района: Опубликованы новые кадры из Донецка (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка на легковом авто проехал по улице Куйбышева.

Он рассказал, что протяженность улицы составляет 9 км, проходит он через 3 района города – Куйбышевский, Киевский и Ленинский.

Дончанин проехал с самого начала улицы, в районе магазина «Джем», в сторону завода «Топаз». Улица в этом месте разделяет два района – по одной стороне идет Куйбышевский, по другой – Киевский.

Житель Донецка миновал завод, где делали «Кольчуги».

Далее он проехал магазин-кафе «Лучиано». «Раньше здесь всегда можно было свежие тортики приобрести», – поделился мужчина.

Также он проехал здание «РОВД», «паспортный стол», местный парк, террикон и конечную остановку автобусов по маршруту №10. Автосалоны по ул. Куйбышева, по словам дончанина, сейчас не функционируют.

Мужчина проехал универмаг «Донбасс», оптовые базы. «Транспорт здесь ходит, но опять же, после 19:00 по этой улице уже делать нечего, вы не уедете», – сказал он.

В Ленинском районе расположен кафедральный собор.