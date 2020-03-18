Дважды судимая за наркотики: Жительница Луганщины вышла замуж и помогает женщинам в кризисном центре (Фото)

На прошлой неделе в Киеве прошло открытие благотворительной фотовыставки «Друге дихання». Было представлено 10 работ фотографа Кристины Масловой, сумевшей передать внутренний мир героинь. Каждая история – о сложной жизненной ситуации, с которыми каждый день сталкиваются сотни украинских женщин. На примере десяти историй организаторы выставки показали, что есть выход из любой ситуации, и каждый человек заслуживает второй шанс.

На одной из фотографий – стройная женщина. Черного цвета платье. Черного цвета волосы. И такого же цвета была ее жизнь до 2014 года. Это Виктория Киреева, 39 лет назад родилась в Алчевске (Луганская обл., ныне неподконтрольная территория). Как рассказала она «Донецким новостям», за плечами – два тюремных срока и годы употребления наркотиков, а впереди – счастливое будущее с супругом, любимая работа и рождение ребенка в ближайшее время.

Литр воды на все твои нужды

В 12 лет Виктория узнала, что она приемный ребенок. К тому времени родители, удочерившие ее, уже развелись. «Мать ушла, и я осталась жить с отцом. О том, что я не родная, рассказала одна из папиных жен. Во мне тогда смешалось множество чувств, но в основном они были негативные. И наконец-то я поняла, почему все эти годы чувствовала как не в своей тарелке. О том, что я чужая, постоянно в семье подчеркивалось, но прямо не говорилось. Например, до сих пор помню слова папиной мамы: "Вот, гены дают о себе знать". Я тогда не понимала значение ее слов, но когда правда открылась, все стало на свои места», – начала Виктория.

Отучившись 9 классов, 15-летняя Виктория ушла из дома, так как больше не могла выносить сменяющихся мачех, каждую со своим стилем воспитания, включая побои. Ее жизнь на время заиграла новыми красками – девушка стала употреблять психотропные наркотики, в основном амфетамин. Героиня признается, что никто не принуждал, это было ее осознанное желание, желание убежать от реальности.

Через три года Виктория была осуждена за распространение и потребление наркотиков. Решением суда в 2004 году ее приговорили к двум годам лишения свободы, но отсидела на 7 месяцев меньше. Срок отбывала в Червонопартизанской женской исправительной колонии №68. «Эта колония знаменита тем, что там в те времена отсутствовали элементарные блага цивилизации, такие как вода и свет. Вечером каждая женщина получала литр теплой воды, и ты должна была его израсходовать на свое усмотрение. Хочешь – пей, хочешь – помойся. Чтобы постирать вещи, нужно было купить воду. Тариф – пара ведер приравнивались пачке сигарет», – вспоминает те ужасные условия в женской тюрьме.

Второй срок – от звонка до звонка

Она понимала, что выйдя на свободу, будет продолжать снова принимать наркотики, так как не чувствовала внутреннюю свободу от них. Жизнь Виктории могла развиваться по нескольким сценариям: или ее вновь посадят, или она умрет от приема запрещенных средств.

«После отсидки первое время я жила у бабушки, матери моего приемного отца. Устроилась на работу, но все это меня не остановило, я продолжала употреблять. Бабушка не стала терпеть мой образ жизни и выгнала. Тогда отец пригласил к нему в дом. Вроде бы отношения у нас наладились, но я все испортила. Отца надолго не хватило – забрал ключи и велел больше не появляться», – говорит Киреева.

В скором времени она получила второй срок – 5 лет и 2 месяца. Отсидела, как говорится от звонка до звонка, в Черниговской исправительной колонии №44. Статья немного отличалась от той, по которой ее посадили в первый раз.

Виктории повезло: она по распределению попала работать нянечкой в дом матери и ребенка с детьми. В колонию привозили женщин с маленькими детьми, а Киреева занималась с ними, пока их мамы были в отрядах. По словам Виктории, это было очень хорошее место, теплое и чистое. А еще за свою работу она получала деньги. Часть тратила на нужды и немного отложила.

Второе дыхание: замужество, работа и мечты о ребенке

Вышла она на свободу в январе 2014 года. В кармане было 700 грн. И перспектива на благополучную жизнь. «В тюрьме хоть и не было доступа к наркотикам, меня не покидали мысли, что когда освобожусь, вряд ли смогу начать новую жизнь, хотя где-то внутри это было моей заветной мечтой. К нам в колонию периодически приезжали верующие и представители общественных организаций, которые поддерживали, таких как я. Стала ходить на службы, поверила в Бога. Очень ощутима для меня в тот период была поддержка Екатерины Розоры, основательницы организации "Друге дихання". После колонии благодаря ей я оказалась в кризисном центре в Житомирской области. Там мне оказали неоценимую помощь: предоставили жилье, еду и заботу», – говорит она.

Дальше – больше. Пройдя определенные программы в кризисном центре, Виктории помогли обосноваться в Киеве. Ей и еще двум выпускницам центра арендовали двухкомнатную квартиру, устроили на работу. «Вот уже 6 лет, я живу полноценной жизнью: работаю, помогаю женщинам в кризисном центре. Я окончила курсы младшего медицинского работника и ухаживала за лежачими женщинами в центре. Сейчас открылся второй кризисный центр в селе Горенка Киевской области, теперь я там помогаю. В будущем буду дипломированным социальным работником. Сейчас учусь на первом курсе, на заочном отделении в одном из киевских вузов», – с гордостью сказала героиня.

В сентябре 2018 года в паспорте у Виктории появился штамп – она вышла замуж за мужчину,, с которым познакомилась на свадьбе своей подруги. Евгений родом с Донетчины, когда-то жил в Снежном (ныне неподконтрольная территория). У них прекрасная семья. «Меня Бог помиловал, несмотря на мой образ жизни, со здоровьем все хорошо, нет никаких хронических заболеваний. В ближайшие годы хотим стать родителями», – женщина поделилась сокровенным.

За организацию интервью с героиней благодарим основательницу организации «Друге дихання» Екатерину Розору и телеведущую и филантропа Викторию Батуи.