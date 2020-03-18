Теплый чай, одеяла и полезные советы: На КПВВ на Донетчине функционируют пункты помощи (Фото)

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донетчине продолжают функционировать пункты оказания помощи. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

Как отметили в пресс-службе, чтобы процедура пересечения линии разграничения была максимально комфортной, на каждом из 4-х КПВВ – «Майорское», «Гнутово», «Новотроицкое» и «Марьинка» – в круглосуточном режиме функционируют пункты оказания помощи и пункты обогрева.

В них дежурят представители Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, которые не только оказывают необходимую помощь гражданам, но и проводят с ними информационно-разъяснительную работу по вопросам безопасности жизнедеятельности. От спасателей люди получают теплый чай, одеяла, а также полезные советы, как действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации или при обнаружении взрывоопасного предмета.

В пресс-службе также сообщили, что за минувшие сутки в пункты оказания помощи обратились 52 человека, в том числе 5 детей и 9 стариков. От ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области для обеспечения функционирования пунктов оказания помощи населению привлекались 12 человек личного состава.

Как сообщалось ранее, карантин и введенные жесткие ограничения относительно пересечения линии разграничения неизбежно привели к большому количеству проблем на всех КПВВ Донбасса.

Также сообщалось, что 16 марта сотрудники Гуманитарной миссии «Пролиска» задокументировали на пяти КПВВ Донбасса более 60 случаев, когда люди не смогли вернуться домой по своему фактическому адресу проживания.