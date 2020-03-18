На Луганщине у находящегося под следствием мужчины нашли тайник с оружием (Фото)

На Луганщине у находящегося под следствием мужчины полиция обнаружила схрон с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Сообщается, что в Лисичанске правоохранители изъяли корпуса гранат РГД-5 и Ф-1, пулеметную ленту с 40 патронами калибра 7,62 мм, 444 патрона калибра 12,7 мм, 7,62 мм, 5,45 мм, 3 магазина к АК, дымовую шашку, 5 рычагов взвода УРЗ ГМ, 1 подсумок.

«Во время проведения досудебного следствия по уголовному производству, открытому в отношении жителя г. Лисичанска, который 15 марта в магазине "Рассвет" выстрелил из пистолета в живот продавщице и убежал, следователи вместе с оперативниками "вышли" и на этот схрон. Как оказалось, подозреваемый в покушении на убийство и разбойном нападении (статьи 15, 115 и 187 УК Украины) сделал в лесопосадке возле автодороги из города Лисичанска в г. Горское тайник, где хранил это смертоносное оружие», – рассказали в полиции.

По факту начато еще одно уголовное производство по статье 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

«Следователям и оперативникам во время досудебного следствия предстоит выяснить еще много вопросов относительно целей хранения, источников приобретения этих опасных предметов и многое другое», – отметили в полиции.