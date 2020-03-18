В РФ перестали пускать людей из «ДНР» без российских паспортов

Въезд в Россию из «ДНР» в связи с возможностью распространения коронавируса COVID-19, временно ограничен – для всех людей, не имеющих российского гражданства. Об этом сегодня, 18 марта, сообщают местные интернет-ресурсы, ссылаясь на информацию, полученную в пограничном управлении Федеральной службы безопасности РФ по Ростовской области.

«Для данной категории граждан въезд в Российскую Федерацию временно ограничен. В то же время, если у жителей региона есть российские паспорта, то, как граждане Российской Федерации, они могут въехать в страну», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что «наличие регистрации на территории РФ в российском паспорте для въезда в страну иметь не обязательно».

Также сообщается, что «въезд иностранных граждан в Россию был с 18 марта ограничен распоряжением Правительства РФ №635-р от 16 марта для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции».

В соцсетях местные жители отмечают, что еще вчера, 17 марта, всех людей с «паспортами ДНР» пропускали беспрепятственно – но до обеда. Пользователи соцсетей отмечают, что в 12:00 (по местному времени) автобусы с людьми из «ДНР» начали разворачивать, поясняя это карантином. При этом в «ДНР» сегодня пропускают людей в обычном режиме.

Напомним, 17 марта не было никаких изменений в порядке въезда в Россию из «ДНР».

Ранее сообщалось, что в РФ приняли решение об ограничении въезда в страну иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Республики Беларусь, с 18 марта.