Сводка из зоны ООС за 17 марта: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 10 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 17 марта в результате обстрелов со стороны НВФ 2-е военнослужащих Объединенных сил были ранены. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы:

вблизи Павлополя – из минометов калибром 82 мм, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

недалеко от Березового – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Старогнатовки – из минометов калибром 120 мм;

неподалеку Широкино – из минометов калибром 82 мм;

рядом со Славным – из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы украинских позиций:

в районе Новолуганского – из минометов калибром 82 мм, противотанкового ракетного комплекса;

рядом с Орехово – из минометов калибром 82 мм;

неподалеку Новотошковского – из минометов калибром 82 мм.

Кроме этого, противник дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка – Петровское – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 1 раз обстреляли украинские позиции.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» был зафиксирован обстрел вблизи Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «силовики Киева за минувшие сутки 24 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 99 единиц. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселков Жабичево, шахты "Трудовская", шахты "Октябрьская", Старомихайловка, аэропорта, сел Сигнальное и Спартак; на горловском направлении – районы поселков Зайцево, шахты им. Гагарина, Железная Балка, Гурты, Гольмовский; на мариупольском направлении – Докучаевска, сел Петровское, Саханка, Сосновское. При обстрелах применялись артиллерия калибром 122 мм, минометы калибрами 82 и 120 мм, противотанковая управляемая ракета, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также сообщают, что «украинские силовики утром нанесли минометные удары по окраинам Донецка и Горловки. В результате обстрелов в горловском поселке шахты им. Гагарина обесточены 8 трансформаторных подстанций, без света остались 965 абонентов».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на период публикации материала не обнародовали.