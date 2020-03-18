В ВСУ для борьбы с коронавирусом ввели ограничительные меры

Из-за коронавируса в Украине ограничительные мероприятия вводятся и в армии. В Вооруженных силах приняли меры для предотвращения заражения военных и возможного распространения вируса на военных объектах и в зоне боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Генштаб проинформировал всех командующих видов, родов войск (сил), руководителей структурных подразделений Генерального штаба и органов военного управления о следующих мерах:

запрещаются служебные командировки должностных лиц в органы военного управления и командировки за границу;

разрешается государственным служащим (с разрешения командования) выполнять служебные обязанности по месту жительства с соблюдением требований действующего законодательства Украины относительно сохранения государственной тайны и недопущения утечки служебной информации;

необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования в служебных помещениях (на рабочих местах), осуществлять постоянное их проветривание и мониторинг состояния здоровья подчиненного личного состава;

ограничивается проведение служебных совещаний и мероприятий коллективной подготовки;

командиры должны организовать и обеспечить безусловное выполнение плана мероприятий по недопущению попадания и распространения в воинских частях коронавируса.

«Всем Вооруженным силам Украины доведены рекомендации, касающиеся применения гигиенических правил, ограничения или приостановления участия в учебных и массовых мероприятиях, ограничения или полностью приостановления поездок в районы повышенного риска заболевания, проведения информационных мероприятий в сфере профилактики», – сообщили в Генштабе.