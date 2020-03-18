Экономический кризис может привести Украину к сползанию в нишу влияния России, – политолог

Если руководство Украины не выработает экономическую стратегию преодоления кризиса, вызванного коронавирусом, страна будет вынуждена сползать в экономическую нишу России. И в этой связи настораживает то, что происходит в Минске и переговорном процессе. Такое мнение высказал политический технолог Александр Кочетков.

Эксперт считает, что стратегия государства должна заключаться в двух подходах: обеспечить кредитование для поддержки и развития малого и среднего бизнеса, и с другой стороны, «оживить» внутренний рынок.

«Надо дать возможность инициативным людям из сферы потребления, сферы услуг, малого и среднего бизнеса "задышать" и начать зарабатывать. Экономика тогда начнет "дышать" снизу. Они же делают все наоборот, как было с "наездом" на ФОПы», – отметил Кочетков.

«Если мы этого не сделаем – ломки не переживем, и пойдет российский сценарий вынужденным образом. То есть Украина продемонстрирует свою экономическую несостоятельность как самостоятельное государство и вынуждена будет сползать в экономическую нишу тоже не особо успешного государства Россия. Но за счет налаженных источников от нефтепродуктов, этой "бензоколонки", Россия способна каким-то образом поддержать вместо МВФ на первичном этапе. Она способна сделать это в политических целях, ведь у них всегда политика, геополитика, имперские амбиции стоят выше, – и мы будем сползать туда», – прогнозирует эксперт.

Кочетков добавляет, что в этой связи очень настораживает происходящее в Минске. Речь идет о рассуждениях президента Владимира Зеленского о том, что «мир чрезвычайно нужен, и мир чуть ли не не любой ценой».

«Потому что у него осталось одно-единственное обещание, которое потенциально он может выполнить. Разобраться с коррупцией, перезагрузить систему власти – уже ничуть не получается. Действительно, я не слышу, чтобы на вершине в Офисе президента или на самом верху Кабмина какие-то там предлагались новые коррупционные схемы. Правда, нет, но это не помогает. Как воровали там на местах, в областях, – так еще больше продолжают, потому что тяжелая ситуация, начинают грести, как не в себя, попадаясь на взятках по нескольку раз», – говорит эксперт.

«Владимир Александрович искренне верит, что мир – это некое благо. Причем мир на любых условиях, и это безумно пугает. Потому что мир Украине нужен не на любых условиях. Зачем мир, если не будет Украины – самостоятельной, независимой, стремящейся к субъектности. Зачем тогда были Майдан, добровольцы, волонтеры и все прочее – тогда можно было "сложить лапки" и упасть под империю», – подчеркивает Кочетков.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Ukrlife.TV»