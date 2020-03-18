По требованию поставщика электроэнергии: Шахтоуправление «Южнодонбасское № 1» снова ожидает обесточивание

В четверг, 19 марта, будет полностью обесточено государственное предприятие «Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1"» по требованию поставщика «последней надежды» ГПВД «Укринтерэнерго». Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что будет прекращено электроснабжение всех административных и промышленных мощностей, включая агрегаты водоотлива и дегазационной установки.

«ОСР обязан выполнить требования законодательства и удовлетворить заявку поставщика в указанный срок 19 марта 2020 года, согласно Закону "О рынке электрической энергии" и Правил пользования розничного рынка электроэнергии», – констатируется в сообщении.

В пресс-службе также отмечают, что шахтоуправление имеет системные проблемы с задолженностью за потребленную электроэнергию и перед поставщиками, и перед оператором системы распределения.

«Ситуация с регулярными нарушениями шахтой графика уплаты задолженности обострилась в декабре. Из-за низкой платежной дисциплины от поставщика ООО "ЭК "Укрэнергоуголь" государственное предприятие перешло на баланс поставщика "последней надежды" "Укринтерэнерго"», – говорится в сообщении.

Полное отключение шахты «Южнодонбасская № 1» от энергоснабжения, включая водоотлив, грозит затоплением государственного предприятия и серьезными экологическими последствиями.

«Оператор системы распределения обеспокоен сложившейся ситуацией и неоднократно обращался к премьер-министру Украины, и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды, министру развития общин и территорий, секретарю СНБОУ, председателю ГСЧС, председателю СБУ и руководителю аппарата НКРЭКУ об особом контроле за решением проблем задолженности за электроэнергию государственного предприятия», – подчеркнули в пресс-службе.