Из «ЛНР» въехать в РФ могут только люди с российскими паспортами

Из «ЛНР» въехать в РФ могут только те люди, у которых есть российские паспорта. Об этом сегодня, 18 марта, сообщают местные интернет-ресурсы.

Сообщается, что такие меры приняты в соответствии с распоряжением правительства РФ №635-р от 16 марта для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

В частности, «служба пограничной охраны ЛНР» объясняет, что «въезд на территорию РФ разрешен жителям ЛНР имеющим российское гражданство; жителям ЛНР, направляющимся в РФ в составе организованных групп для оформления гражданства РФ; членам официальных делегаций, лицам, имеющим дипломатические, служебные визы; лицам, постоянно проживающим на территории РФ при наличии вида на жительство; лицам, пересекающим границу в связи со смертью близкого родственника при наличии документов, подтверждающих факт смерти и родства; водителям грузовых транспортных средств международного автомобильного сообщения (ТIR)».

Кроме того, въезд на территорию РФ на личных транспортных средствах разрешен при наличии паспорта РФ с обязательным заполнением российской таможенной декларации.

«Для пересечения международных пунктов пропуска "Изварино", "Должанский", "Червонопартизанский" достаточно наличия паспорта РФ», – уверяют в «республике».

«Для пересечения границы в местных пунктах пропуска "Поповка", "Краснодарка", "Краснодарка-1", "Песчановка", "Новоборовицы", "Северный" необходимо иметь паспорт РФ и паспорт ЛНР для подтверждения местной прописки», – также сообщают в «ЛНР».

В соцсетях люди подтверждают, что пропуск через неподконтрольную украинским властям часть украинско-российской границы сегодня доступен лишь для людей с паспортами РФ.

Кроме того, как сообщил директор Луганского автовокзала Юсуп Якубов в комментарии местным интернет-ресурсам, запланированные на 18 марта автобусные рейсы в Россию с луганского автовокзала отменили сами перевозчики.

В частности, 18 марта были отменены рейсы из Луганска в Ростов-на-Дону, Миллерово, Воронеж, Москву и Новороссийск.

«Перевозчики отменили рейсы, из-за чего – не знаем. Луганский автовокзал на это никак не влияет, это определяют сами перевозчики с заказчиком перевозок», – пояснил Якубов.

Ранее сообщалось, что в РФ перестали пускать людей из «ДНР» без российских паспортов.