В Донецке показали кондитерскую фабрику (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка показал, как сегодня выглядит кондитерская фабрика.

Мужчина на легковом авто проехал по ул. Кирова, где находятся производственные мощности фабрики «Конти», которую при «ДНР» переименовали в «Тор».

Дончанин показал остановку «ул. Кирова», здания фабрики, хвойные насаждения рядом. Он обратил внимание, что фасад на одном из зданий кое-где залатан плитами ОСБ. «Фабрика функционирует», – сообщил житель Донецка.

Отметим, что украинская фабрика «Конти» после начала военного конфликта продолжила свою работу под прежней торговой маркой на базе своих мощностей в Константиновке (Донецкая обл.).