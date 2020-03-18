Пиротехники ГСЧС на Луганщине обезвредили 15 взрывоопасных предметов

За прошедшие сутки, 17 марта, пиротехническими расчетами Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области выявлены и обезврежены 15 взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что проверено 7,85 га местности в Попаснянском, Новоайдарском, Новопсковском районах и вблизи Северодонецка.

«Обнаружены, изъяты и впоследствии уничтожены 15 взрывоопасных предметов, а именно: 7 артиллерийских снарядов, 1 мина, 4 гранаты, 3 единицы других взрывоопасных предметов и 72 единицы патронов», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Донбассе с начала военных действий было уничтожено около 460 тыс. взрывоопасных предметов.