Нацполиция перешла на усиленный вариант несения службы

Сотрудники Национальной полиции Украины переведены на усиленный вариант несения службы. Об этом шла речь 17 марта во время селекторного совещания с руководителями главных управлений Национальной полиции в областях, сообщает Управление коммуникаций Национальной полиции Украины.

Сообщается, что все сотрудники до завершения карантина будут проводить превентивную работу, меры по противодействию преступности и проверять соблюдение временных запретов в отношении пассажирских перевозок, участия в массовых мероприятиях и работы определенных категорий заведений.

«Я подписал приказ о переводе всех подразделений Нацполиции на усиленный вариант несения службы. В такой сложное для государства время мы должны сделать все, чтобы не допустить распространения коронавируса и роста преступности», – отметил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Он также добавил, что усиленное внимание правоохранители будут уделять, в частности, противодействию нелегальной торговли лекарственными средствами и средствами индивидуальной защиты, а также недопущения их вывоза за границу.

Командующий Нацгвардии Николай Балан сообщил о готовности военнослужащих НГУ к проведению совместных с полицейскими мер для выполнения задач правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Всем руководителям главных управлений Нацполиции в регионах отмечена необходимость обеспечения всех правоохранителей средствами защиты, в частности медицинскими масками и перчатками, а также антисептическими и дезинфицирующими средствами.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что изменения в законодательстве об административной и уголовной ответственности за нарушение карантинных мероприятий – это серьезный рычаг воздействия. Однако основной задачей для правоохранителей является не наказание нарушителей, а проведение превентивной работы, чтобы не допустить нарушений временных ограничений.

«Все мероприятия, которые будут проводиться, направлены на профилактику. Поэтому важно взаимодействие полицейских с сотрудниками Министерства здравоохранения. В частности это касается оперативной отработки информации по установлению круга лиц, с которыми контактировали граждане, которые заболели коронавирусом. Наша задача одна: предупредить и не допустить распространения коронавирусной инфекции», – сказал Геращенко.