Борис Колесников: Главное – не поддаваться панике

Главная задача в условиях борьбы с распространением коронавируса – не поддаваться панике, считает вице-премьер-министр Украины (2010-2012 гг.) Борис Колесников. В эксклюзивном интервью телеканалу «Украина 24» Борис Колесников рассказал о первоочередных шагах, которые необходимо предпринять для успешной борьбы с инфекцией, пишет «Сегодня».

«На сегодня самое правильное решение – обойтись без паники. Всех интересует – что нужно делать в этой ситуации. Нужно создавать Национальное агентство, как было на ЕВРО-2012. Нужно привлекать лучших специалистов. Обязательно – стратегического консультанта, желательно из КНР, где справились с этой проблемой. В огромной стране, с самым большим в мире населением, побороли эпидемию. Этот человек должен быть стратегическим консультантом, сколько бы он ни стоил. Нацагентство разрабатывает решения, а Кабинет министров и президент вводят их в жизнь. Другого пути еще никто не придумал. Я почему говорю так уверенно, потому что если бы не взяли в 2011 году американских специалистов по аэропортам, то все пять аэропортов в Украине не работали бы по сей день», – заявил вице-премьер-министр Украины (2010-2012 гг.) Борис Колесников.

Также Борис Колесников рассказал, какие шаги необходимо сделать в Украине для улучшения экономической ситуации.

«Если вы заметили, то практически 40% национального бюджета – это долги. То есть это возврат долгов и их обслуживание. Первое, что нужно сделать, – добиться реструктуризации, настоящей. То есть, реструктуризировать внешнюю задолженность на 20 лет, чтобы избежать дефолта. Поэтому надо добиться пяти лет каникул по уплате долгов и процентов. Без этого украинская экономика может не выдержать», – заявил Борис Колесников.

Также Борис Колесников напомнил об инициативе Рината Ахметова для преодоления Украиной экономических вызовов.

«Вчера Ринат Ахметов сказал – давайте создадим Национальный штаб, возьмем туда лучших в мире специалистов, и определим – что нам делать дальше. Что такое бизнес? Это сокращение неразумных затрат и повышение разумных доходов. Я уверен, что можно собрать команду лучших специалистов, в том числе и украинских. Настоящих специалистов, потому что, если мы посмотрим на привлеченных специалистов 2014-2019 годов, вы посмотрите – где они были до этого и куда они пошли после 2019 года. Это говорит об их репутации, об их востребованности. Они взялись из ниоткуда и ушли в никуда», – заявил вице-премьер-министр Украины (2010-2012 гг.) Борис Колесников.

Борис Колесников также считает, что в случае с пассажирскими перевозками государство должно пойти навстречу бизнесу и помочь перевозчикам.

При этом Борис Колесников считает чрезвычайно важным, чтобы в условиях карантина весь пассажирский транспорт в Украине тщательно обрабатывался дезинфицирующими средствами.

По словам Бориса Колесникова, успешное преодоление ситуации, сложившейся в Украине, каждый гражданин страны ощутит на собственном семейном бюджете.

«То, что стало не хуже, чем до эпидемии, сохранились рабочие места – это почувствует каждый украинец на своем собственном семейном бюджете. Другого пути оценки эффективности решения любого правительства в мире не существует», – заявил Борис Колесников.