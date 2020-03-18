В «ДНР» пьяный мужчина пришел в больницу с боевой гранатой

В «ДНР» житель Кировского (после переименования – Крестовка) пришел с гранатой в центральную больницу города. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

В «полицию» поступило сообщение о том, что в больнице находится подозрительный мужчина. Прибывшие на место «полицейские» установили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. «Перед составлением административного протокола был проведен личный досмотр нарушителя общественного порядка, в результате которого правоохранители обнаружили и изъяли у 34-летнего мужчины ручную гранату РГД-5 с запалом. По результатам экспертизы, проведенной в ЭКЦ МВД, изъятый боеприпас пригоден к использованию по назначению», – утверждают в «ДНР».

Там добавляют, что в отношении фигуранта открыто «уголовное дело», ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.