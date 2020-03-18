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В Славянске на время карантина будут выдавать детские продуктовые наборы

18.03.20 11:58
Фото: скриншот видео «Донеччина.TV»
Фото: скриншот видео «Донеччина.TV»

Детям социально незащищенных категорий, родители которых временно остаются без работы из-за карантина, в Славянске (Донецкая обл.) будут выдавать продовольственные наборы. Такое решение принял Славянский городской совет.

«Мы понимаем, что у нас сейчас в городе появится новая социально незащищенная группа граждан. Это те люди, которых предприниматели распустили по домам. Детей отпустили из садиков на карантин, и они с детьми будут находиться дома. Сейчас дано указание, чтобы через городской совет закупить пайки, чтобы можно было дистанционно этой группе людей через какое-то время вручить этот паек», сказал городской голова Вадим Лях.

Также в Славянске планируют рассмотреть возможность введения определенных льгот для предпринимателей, но это будет зависеть в том числе и от позиции правительства.

На местном уровне объявили о закрытии части магазинов и ограничили работу бюджетных учреждений города. Кроме того, ограничили работу частных клиник и стоматологических кабинетов, рекомендуют принимать пациентов только с острыми болями.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Донеччина.TV»

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