В «ДНР» в ДТП пострадали 5 человек (Фото)

В «ДНР» произошло ДТП, в котором 5 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Авария произошла в Старобешевском районе на автодороге «Донецк – Новоазовск – Седово». Предварительно установлено, что 62-летний водитель автомобиля «ВАЗ» на нерегулируемом перекрестке при выполнении поворота налево в направлении пгт Новый Свет не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Skoda Octavia, который двигался во встречном направлении прямо.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ», а также водитель и 2 пассажира автомобиля Skoda Octavia получили телесные повреждения.