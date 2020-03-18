На Луганщине закрытие рынков отсрочили на день из-за стихийных протестов

В Луганской области в связи с закрытием рынков на карантин возникли стихийные акции протестов продавцов. Луганская облгосадминистрация разрешила за день распродать остатки продуктов. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

«Рынки будут работать, но только сегодня до конца рабочего дня. Соответствующее решение и изменения в распоряжение об ограничениях, связанных с предотвращением возникновения заболевания коронавирусом, будут утверждены на заседании комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям», – сообщил председатель ЛОГА Сергей Гайдай.

По его словам, владельцы рынков не провели соответствующую разъяснительную работу и спровоцировали стихийные акции протеста. Понимая ситуацию, областные власти пошли на уступку и распорядились на один день отсрочить закрытие продовольственных рынков.

«Жесткий подход к противодействию коронавирусу в Китае позволил довольно быстро преодолеть пик его распространения, а либеральный в Европе привел к 300-400 смертям ежедневно. Для меня человеческие жизни и здоровье не измеряются стоимостью килограмма колбасы. Я четко понимаю масштабы угрозы и сделаю все возможное, чтобы не допустить заноса и распространения болезни в Луганской области», – подчеркнул Гайдай.

Напомним, с 18 марта на Луганщине введены жесткие ограничения: закрываются все места общественного питания, уличная торговля, в частности, на рынках и ярмарках. Ограничено передвижение в маршрутках до 10 человек. Передвижение людей в большом количестве будут контролировать правоохранительные органы.

В штатном режиме работают аптеки, банки, продуктовые магазины, АЗС.