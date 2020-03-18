Двое жителей Донетчины отдали мошенникам 25 тыс. грн

Мужчина из Покровска и женщина из Авдеевки (Донецкая обл.) отдали мошенникам 25 тыс. грн. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что в дежурную часть Покровского отдела полиции обратился 52-летний мужчина, который пожаловался на то, что неизвестный незаконным путем завладел его деньгами.

«Установлено, что пострадавшему позвонил мужчина, назвавшийся сотрудником банка и сообщил, что для того, чтобы авторизовать банковскую карточку, клиенту необходимо назвать цифровую комбинацию, которая придет в смс-сообщении. Покровчанин так и сделал, однако почти сразу получил сообщение о том, что с его счета сняты средства – 20 тыс. грн. Мужчина попытался самостоятельно позвонить на телефонный номер незнакомца, с которым он общался несколько минут назад и это ему не удалось. Телефон абонента оказался вне зоны досягаемости. Тогда потерпевший обратился в полицию», – рассказали в пресс-службе.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.

В прифронтовой Авдеевке в ловушку мошенников попала 45-летняя женщина.

«Так, сначала потерпевшей поступило смс о том, что ее банковская карточка заблокирована, а когда женщина позвонила на номер телефона, указанный в этом же сообщении, неизвестная назвалась "оператором" банка и попросил назвать свои личные данные и пин-код карты. После этого телефонного разговора жительница Авдеевки проверила свой банковский счет и обнаружила, что в этот же день с него сняты 5 тыс. грн. Поняв, что произошло это не без участия "сотрудницы банка", потерпевшая пришла в полицию с просьбой помочь ей разыскать злоумышленницу и вернуть деньги», – сообщили в полиции.

Следователями Авдеевского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.

«Правоохранители обращаются к гражданам: будьте бдительны при общении с незнакомцами и помните, что работники банковских учреждений не могут спрашивать личные данные клиентов по телефону», – подчеркнули в пресс-службе.