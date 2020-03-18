Эксперт: Создание Нацплатформы примирения – начало реального диалога по возвращению Донбасса

В Украине 12 марта презентовали «Национальную платформу примирения и единства» (НППЕ). На презентации в Киеве говорилось, что НППЕ призвана объединить профессионалов из всех сфер жизни для урегулирования конфликта на Донбассе. Одним из самых спорных моментов Платформы стала инициатива переговоров с представителями неподконтрольной украинской власти части Донбасса. На презентацию пришли ветераны батальона «Азов», они были возмущены услышанным с трибуны и планируемая, видимо, дискуссия быстро переросла в потасовку.

Создание такой Платформы свидетельствует о начале реального диалога по возвращению временно неподконтрольных украинским властям частей Донбасса. Об этом «Донецким новостям» рассказал руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко.

По его словам, тот факт, что подобная Платформа появилась, что удалось договориться о принципах ее создания, подписать соответствующий документ, – уже огромный плюс. «Поскольку это начало реального диалога по вопросу возвращения временно оккупированных территорий под контроль Украины», – отметил Дяденко.

«К сожалению, наши ура-патриоты, которые кричат "зрада", не понимают, что без диалога, без взаимных уступок не случится факта возвращения этих территорий. Разве что военным путем. Но это фантастика, поскольку понятно, что Россия тут же введет свои войска (а не якобы добровольцев) – и произойдет кровавое месиво, жертвами которого могут стать уже не десятки, а сотни тысяч человек», – сообщил эксперт.

Таким образом, как рассказал руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков, единственный на сегодня вменяемый план – это диалог. «Да, он сложный, особенно с учетом того, что некоторая часть украинского общества, причисляющая себя к патриотическим силам, жестко настроена против», – сказал Михаил Дяденко.

«Но я думаю, что президенту, который обещал завершить войну, все же необходимо опираться на ту часть общества, которая хочет того же – реального мира. А он не бывает без взаимного диалога, без компромисса, без каких-то уступок», – добавил он.

Также, по его словам, надо понимать, что за эти годы и на временно оккупированных территориях есть немало людей, которые плохо настроены в отношении возврата под контроль Украины. «Поэтому и необходим предметный и достаточно глубокий диалог. И формат "Национальной платформы примирения и единства" является важным шагом к такому диалогу», – уверен Михаил Дяденко.

С мнениями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале: «Надежды и риски "Платформы примирения": Ждать ли Донбассу перемен к лучшему».