На Донетчине избрали меру пресечения участникам группы, незаконно хранившей оружие

На Донетчине по ходатайству Артемовского местной прокуратуры 5 местным жителям, которые подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере от 63 030 до 126 120 грн. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В ведомстве напомнили, что в течение 2014-2020 годов житель Бахмутского района приобрел у неустановленного лица огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, которые с целью дальнейшего сбыта хранил в своем доме и по адресам 4 сообщников.

«Прокуратурой при оперативном сопровождения ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях и следователями ГУ НП в Донецкой области злоумышленники разоблачены и задержаны во время очередной оперативной закупки боеприпасов», – отметили в пресс-службе.

По местам их проживания обнаружены и изъяты 2 гранатомета, 5,2 кг взрывчатого вещества, 450 патронов, 3 автомата Калашникова АК-74 и 10 магазинов к ним, 2 гранаты и денежные средства в сумме 36 747 тыс. грн.

Мужчинам сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается.