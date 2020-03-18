В Луганской области реализуются проекты международной технической помощи на 138 млн долл. США

На Луганщине реализуются 15 проектов международной технической помощи на общую сумму 138 млн долл. США. Об этом сегодня, 18 марта, на совещании в Луганской облгосадминистрации сообщил директор Департамента международной технической помощи, инновационного развития и внешних отношений ЛугОГА Денис Денищенко.

Он уточнил, что в 2019 году облгосадминистрацией согласованы 18 меморандумов с международными организациями сметной стоимостью более 51 млн долл. США. В 2018 году – 17 меморандумов (около 100 млн долл. США).

«Сейчас в Луганской области реализуются 15 проектов международной технической помощи сметной стоимостью 138 млн долл. США. Наибольшей по объемам финансирования страной-донором являются США, доля которой составляет 53,3%», – сказал Денищенко.

Другими донорами области выступают ЕС, Швеция, Великобритания, Швейцария, Германия, Япония и Польша. Также донорскими организациями региона является Европейский банк реконструкции и развития и Северная экологическая финансовая корпорация.

По словам директора департамента, важным достижением является открытие офиса проектов USAID в Северодонецке, что усилило координацию и взаимодействие облгосадминистрации с международными партнерами в рамках действующих проектов.

Денищенко также сообщил, что совместно с международной организацией NEFCO в настоящее время прорабатывается внедрение двух дополнительных грантовых проектов на сумму до 1 млн евро, направленных на осуществление энергоэффективных мероприятий на объектах социальной инфраструктуры объединенных территориальных громад Луганской области.

Кроме того, в прошлом году Луганская ОГА присоединилась к работе по внедрению 2-х проектов поддержки международными организациями Луганского национального аграрного университета и Луганского государственного медицинского университета в части обновления материально-технической базы, развития дуального образования, международного обмена образовательными программами. 16 октября 2019 года состоялось подписание трехстороннего меморандума о сотрудничестве в рамках проекта USAID «Экономическое восстановление Восточной Украины», цель которого – создание на базе Восточноукраинского национального университета им. В. Даля современной IT-школы для инновационного развития области.

Еще одним пилотным проектом для Луганской области стало сотрудничество c инновационным парком UNIT City и инвестиционным фондом K.Fund по организации и проведению Школы малого и среднего предпринимательства в июне 2019 года.