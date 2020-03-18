Марина Курапцева: Про вирус нетерпимости, гречку и туалетную бумагу

Всю информацию о коронавирусе регулярно публикует сайт Кабинета министров Украины. Там есть свежие данные о карантине, чрезвычайном положении, связанных с ними ограничениях, есть рекомендации о том, как обезопасить себя и людей в вашем окружении, а также приводится статистика относительно заболеваемости в Украине. Остальное зафиксировано в законе о мерах противодействия распространению коронавируса, который в Украине приняли вчера («Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)»). Ознакомиться с текстом документа можно на сайте украинского парламента.

Если вы находитесь на неподконтрольной, прифронтовой территории, где есть прямая опасность оказаться под обстрелом, то положение усугубляется вынужденной изоляцией. Как известно, переселенцы и жители временно неподконтрольных Украине территорий столкнулись с дополнительными трудностями пересечения линии соприкосновения на Донбассе. Трудности продиктованы механизмом исполнения приказа командующего операцией Объединенных сил относительно работы контрольных пунктов въезда – выезда в условиях пандемии коронавируса.

Общественные организации протестуют против нарушений прав человека и гражданских прав: ведь, по факту, человек отныне зависит от «прописки» на подконтрольной территории. Если ее нет, пограничники вас не пропустят через КПВВ. Судя по постам в донецких и луганских пабликах, у местного населения подобные новые меры создают ощущение, что людей в неподконтрольных зонах просто «закупоривают».

За линией разграничения риски, угрозы и тревога возрастают в разы. Как известно, на неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей существует нехватка медицинских специалистов/специалисток, как и лекарственных препаратов, в связи с чем у населения возникает резонный вопрос: как себя обезопасить? Стоит предположить, что примерно так же, как и на подконтрольной территории. Тем более, что люди, в течение 6-ти лет живущие в условиях войны, частичного поражения в правах, в условиях нехватки качественных продуктов питания и товаров, а также постоянного ограничения передвижения, привыкли принимать необходимые меры, чтобы защитить себя и свои семьи.

Но, как говорил герой одного хорошего фильма: «Всегда есть подвох». В данном случае, он может звучать, как набор следующих фраз: «Они покупают гречку, ха-ха», «Они запасаются туалетной бумагой, вот умора», «Ой, посмотрите, она катит две тележки с продуктами, наверное, паникует, смешная».

COVID-19 принес Украине, кроме карантина, возможность хорошенько подумать над тем, зачем нужны личные границы, и почему нарушать их – плохо. Особенно с учетом того, что личные границы во время пандемии коронавируса нарушать опасно в прямом смысле: расстояние между людьми, согласно рекомендациям Министерства охраны здоровья, должно быть не менее полутора метров. Чисто физически можно придерживаться дистанции; что же касается нарушения границ личного пространства в более широком смысле, то тут все очень плохо. Даже если вы подготовлены к происходящему вокруг, то карантин в любом случае – большой стресс. Мир превращается в опасное место, которое мы воспринимаем в качестве источника заражения. И даже если мы об этом не говорим, это так. Мне, например, проще честно признаться себе: да, угроза реальна; и начать применять необходимые меры для максимального обеспечения безопасности.

К сожалению, советское наследие в виде жизненно важной необходимости срочно узнать, что у соседа в холодильнике, и куда пошла тётьмаша из соседнего подъезда, многим из нас не дает покоя и сегодня. Но опасность, которую несет коронавирус, не купируется оптимистичными постами в социальных сетях. Остановить пандемию можно только один способом: максимальной самоизоляцией. Это не значит, что нужно бояться каждого шороха. Согласно официальной информации, вирус не циркулирует в воздухе, а содержится в капельках, которые разбрызгивает инфицированный человек при чихании и кашле. То есть, заразиться можно двумя способами: если на вас чихнули, или если вы прикоснулись к какой-нибудь зараженной поверхности (поручни, дверные ручки, прилавок), после чего дотронулись до лица (рта, носа, глаз). На самом деле, если придерживаться рекомендаций относительно дезинфекции, четких алгоритмов поведения на случай неотложных посещений общественных мест (аптека, больница, магазин продуктов и товаров первой необходимости, банк, заправка), риск заразиться, в общем-то, не так уж и велик.

И, если хорошенько подумать над тем, что контакты с окружающим миром (а точнее, с людьми, которые не проживают вместе с вами) необходимо свести к абсолютному минимуму, то как это сделать? Ну, наверное, закупить максимально возможное количество продуктов питания и предметов гигиены, дезинфекторов, лекарств, словом, всего вам необходимого, и оставаться дома, выбираясь на непродолжительные прогулки в безлюдных местах. Значит, все-таки – гречка и туалетная бумага. Если, конечно, вы делаете уборку, моетесь, едите и ходите в туалет.

При чем здесь паника? Наверное, сложно не поддаться тревоге, когда видишь пустые полки в супермаркетах, перепуганных людей в масках, закрытый метрополитен и огромные очереди на остановках наземного общественного транспорта. Но, послушайте, это же совершенно естественно, и, если вы боитесь, вам совершенно не за что себя ругать. Сигнальные системы нашего организма реагируют на очевидную опасность. Конечно, не нужно со слезами бегать по магазину, если вы купили не 30, а 29 пакетов «сечки», потому что продуктов хватит. Мы покупаем их с запасом, понимая, что не можем предвидеть будущих масштабов пандемии, понимая, что все магазины, все коммуникации, всё, что составляет комфорт нашей привычной жизни, обслуживают люди. А люди болеют. Поэтому купить лишний пауэрбанк, флакончик с антисептиком, упаковку «панадола», рулон бумажных полотенец, свечи, спички, гречку и так далее, – значит не продемонстрировать панику, а предпринять разумные шаги.

Если вам тревожно, переключите внимание на что-то другое. В сети есть множество полезных советов о том, как организовать досуг и заботиться о себе во время вынужденной самоизоляции. Вы не одни – в мире миллионы людей в такой же ситуации, и объединяет всех нас интернет. Вы можете видеть близких, которые сейчас, возможно, далеко от вас, но (в большинстве случаев) можете увидеть их при помощи видеосвязи. Вы – по-прежнему часть мира, вы не отрезаны от него. А опасность, связанная с вирусом, постепенно пойдет на убыль и обязательно исчезнет.

Берегите себя, мойте руки, и поменьше прислушивайтесь к оценкам ваших действий, высказываемым совершенно посторонними людьми. Кстати, эти популярные блогеры точно не придут к вам с упаковкой влажных салфеток, которые они купили перед написанием поста о панике-истерике, а вы, прочитав их пост, не купили. Так что – сохраняйте спокойствие и будьте здоровы!