На Луганщине санаторий для обсервации непригоден для пребывания в нем людей, – СМИ

Санаторий государственного предприятия «Лисичанскуголь» в городе Приволье, который должен был стать местом для обсервации людей с Луганщины, которые контактировали с больными коронавирусом, оказался непригодным для пребывания там людей. Об этом сообщает Hromadske.

Директор санатория Сергей Проскура сообщил, что там нет света и тепла, а работники не получали зарплату с августа. Он рассказал, что санаторий содержится не из бюджетных средств, а средствами предприятия. Но поскольку уголь, который добывает предприятие, не реализуется, средств на содержание здания нет.

Последних отдыхающих санаторий принимал еще в ноябре. На подготовку к приему людей, по словам Сергея Проскуры, уйдет не менее недели.

«Наша задолженность по зарплате – 2,5 млн грн. Задолженность за электроэнергию – 600 млн грн. Чтобы сюда можно было завезти людей, нам нужно подключить свет, протопить здание, выплатить заработную плату людям и вернуть их на работу. После этого мы готовы принять людей», – сообщил директор по социальным вопросам «Лисичанскугля» Эдуард Иванов.

Заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Наталья Романенко заявила, что, скорее всего, областная власть будет искать новое место для обсервации, поскольку такая постановка вопроса (то есть выставление условий) неприемлема. «Нужно пересмотреть решение о месте для обсервации. Мне позиция руководителей предприятия непонятна… Ситуация по этому предприятию, действительно, плохая, нет реализации угля, но я не думаю, что это каким-то образом относится к этому зданию и к ситуации с коронавирусом», – отметила Романенко.

В пресс-службе Луганской облгосадминистрации позже сообщили, что санаторий в Приволье останется местом обсервации, договоренность об этом не будет пересматриваться. Для того, чтобы решить проблемы с отоплением и подключением электроэнергии, по оценке Департамента жилищно-коммунального хозяйства ОГА, нужно не более 1-2-х дней.

Ранее сообщалось, что на Луганщине определились, куда будут отправлять людей на обсервацию.