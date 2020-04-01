Марина Курапцева: Потребности и проблемы переселенцев касаются всей Украины

Начиная с зимы 2013 года, реальность в Украине раскололась на несколько частей, в каждой из которых поселилась своя часть народа: кого-то объединил Майдан, кто-то мысленно так и остался в «русской весне», кто-то пытается строить новую сильную Украину, кто-то живет «без политики». А кто-то остается без крыши над головой, средств к существованию и возможности вернуть себе то чувство собственного достоинства, которое было у переселенцев до войны. Определялось оно уверенностью в том, что своей жизнью ты распоряжаешься самостоятельно, не оглядываясь на арендодателя, «справку переселенца» и предложения заниматься тяжелым, низкооплачиваемым, неквалифицированным трудом.

Встретили «на большой земле» внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по-разному. Частично – и даже, на мой взгляд, по большей части – тут виновата пропаганда, российская пропаганда, которую подхватил ряд украинских СМИ и понес в наш народ. Но на 6-м году российской агрессии против Украины, на мой взгляд, довольно странно звучат обвинения в адрес граждан/гражданок Украины из Донецкой и Луганской областей в том, что эта часть народа якобы «позвала войну». Начнем с того, что война пришла на Донбасс и осталась там – я имею в виду активную фазу конфликта. Здесь, на мирной территории, в течение всех этих лет есть возможность дистанцироваться от войны, сделать вид, что не замечешь конфликта. Но война касается всех и каждого.

Трудности, с которыми встречаются ВПЛ в Украине – также касаются каждого. Я не имею в виду, что все украинцы/украинки так же, как и эта группа, страдают вследствие частичного поражения в правах, стигматизации и дискриминации.

Но, например, если переселенческая семья оседает в крупном городе на мирной территории, и вынуждена платить за однокомнатную «хрущобу» с коврами и рыбками в серванте 10 тыс. грн в месяц, потому что «вы не понимаете, так работает рынок», – значит, трудности внутренне перемещенных лиц как-то изменили жизнь арендодателей?

А работодателей? «Соглашайтесь на то, что есть, ну и что, что вам платить за квартиру 10-12 тыщ + коммуналка, поработаете на пяти работах по три тыщи за каждую, вот и сможете оплатить. Как, на что покупать продукты? А это моя проблема?». Огромное количество работников/работниц, готовых соглашаться трудиться за копейки, чтобы выжить.

Арендодатели и работодатели – это две группы граждан, которые, на мой взгляд, точно получили прямую материальную выгоду вследствие появления категории «внутренне перемещенное лицо» в нашей стране. Причем, человек реально может сочувствовать ВПЛ, но не может сделать ниже стоимость аренды или повысить заработную плату, потому что в таком случае ему придется потерять часть своей прибыли. В этой ситуации столько человеческой боли и столько локальных катастроф. И они разворачиваются у всех нас на глазах.

Если вы хотя бы раз произнесли слово «понаехали», ваша жизнь тоже изменилась навсегда, пусть вы этого пока, возможно, и не замечаете. Потому что нельзя произнести это слово, не принимая на себя всю негативную нагрузку смысла, который она несет. Это брешь в системе ваших ценностей.

Если новой громаде, в которой оказываются внутренне перемещенные лица, безразлично, имеют ли новые жители/жительницы право голоса на выборах, обеспечены ли они жильем, имеют ли доступ к основным сервисам (…), то жизнь громады также меняется не в лучшую сторону. Потому что равнодушие дает только один рок: быть равнодушным – безопасно и удобно. Равнодушие не несет травматического опыта.

Кроме того, необходимо учитывать, сколько случаев насилия – практически безнаказанного насилия – мы наблюдаем практически каждый день в течение 6-ти лет. Началось все, когда первая кровь «русской весны-2014» пролилась в Донецке (13 марта 2014 года на мирном митинге за Единую Украину вследствие ножевого ранения погиб Дмитрий Чернявский). Количество негативных информационных поводов «бомбардирует» наше сознание ежечасно. И равнодушие, или отстраненность, это, наверное, реакция организма на боль, которая приходит извне.

Безусловно, все это не значит, что украинский народ отличается жестокостью и отсутствием эмпатии по отношению к ближнему своему. Но, наверное, стоит задуматься о том, как именно изменила нашу жизнь и нас самих война. И, возможно, тогда нарушений прав человека в Украине поубавится.