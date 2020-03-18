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Правительство компенсирует часть коммунальных платежей за время карантина, – Шмыгаль

18.03.20 13:48
Денис Шмыгаль / Фото: Правительственный портал
Денис Шмыгаль / Фото: Правительственный портал

Кабинет министров Украины рассмотрит возможность на время карантина компенсировать гражданам часть платежей за коммунальные услуги, которые увеличатся из-за нахождения людей дома. Об этом сегодня, 18 марта, на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Мы постановлением ввели карантин. Мы призываем людей быть дома. Поэтому государство должно взять на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые вырастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции», – сказал глава правительства.

Он дал поручение Министерству экономики определить категории граждан, а также рассчитать сумму необходимых средств и потребности бюджета на частичное возмещение стоимости коммунальных услуг на время введенного карантина.

«Прошу рассчитать процент возмещения, сумму которая необходима, категории граждан или сказать, что это должно быть для всех без исключения. На очередной Кабмин вынести предложения», – добавил он.

Минэкономики поручено проработать данный вопрос за 3 дня.

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