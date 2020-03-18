Глава Кабмина призвал готовиться к кризису в Украине

Начинающийся из-за распространения коронавируса мировой финансовый кризис может спровоцировать экономический кризис в Украине. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 18 марта, пишет «Сегодня».

Глава Кабинета министров призвал топ-чиновников быть готовыми к такому развитию ситуации, а также напомнил, что правительство не может заниматься исключительно борьбой с коронавирусом.

«Правительство не имеет права и не будет ограничиваться только борьбой с коронавирусом. Мы должны готовить страну к другим вызовам. [Это] мировой кризис и возможный экономический кризис в Украине... И это тоже вызов для министра экономики, для правительства, для всей страны и бизнеса в частности», – сказал Шмыгаль.