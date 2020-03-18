В Славянске: От сользавода остались лишь руины и самое лечебное озеро (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) от знаменитого сользавода №1 (бывшего сользавода «Вакуум») остались только руины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», ранее данное предприятие входило в состав Славянского солевыварочного комбината.

Завод по добычи соли был построен в Славянске в 30-е годы прошлого века. За всю историю деятельности его несколько раз реконструировали и модернизировали. В 90-х производство соли здесь было остановлено, а в 1999-м – предприятие полностью закрыто.

Завод располагался между центральной частью города и Славянским курортом.

Сользавод №1 запомнился многим и из-за одного из знаменитых солевых озер Славянска, которое в народе называют «Горячкой» (сейчас это пляж «Маленькая куба»). Озеро являлось технологическим водоемом солевыварочного комбината. По огромной трубе в водоем завод сбрасывал свои горячие и соленые сточные воды. Это и привлекало на озеро массу отдыхающих. Они считали, что грязь и вода этого озера являлись самыми целебными и могли вылечить множество недугов.

Остались протоптанными тропинки, ведущие на «Горячку», которую в народе ранее называли еще и «Бесстыжая яма». Именно здесь еще в прошлом веке часть берега облюбовали местные нудисты, да и сейчас можно частенько встретить любителей отдыха «без купальных костюмов».

«Целебная труба» сользавода давно уже разрушена, а на территории бывшего предприятия остались полуразваленные постройки производственных помещений, оборванные линии электропередач, металлические конструкции. В начале 2000 годов промышленная зона вокруг сользавода №1 была объявлена орнитологическим заказником местного значения «Приозерный». Среди обитающих здесь водно-болотных птиц есть редкие и исчезающие, которые занесены в Красную книгу Украины. Заказник входит в состав регионального ландшафтного парка «Славянский курорт».