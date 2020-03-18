Перебоев с продуктами в супермаркетах не будет, – Таможенная служба

Перебоев с продуктами и товарами из-за карантина в украинских магазинах не будет, поскольку грузоперевозки между странами осуществляются без препятствий. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает Государственная таможенная служба в Facebook.

«Таможня знает о затруднении движения грузовиков из-за очередей на границе, но сегодня нам не известен ни один случай, когда фуру завернули домой из-за карантина. За нарушение правил перевозки – могут, как это было всегда, в том числе до карантина», – говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, на сегодня ни одна страна не перекрыла грузовые перевозки.

«Ни одна страна мира не может позволить себе перебои в поставках сырья или критического импорта, как и сорвать выполнение экспортных контрактов. Это не про здоровую экономику, даже в условиях пандемии. Продукты на полках супермаркетов будут – фуры с товарами курсируют между странами без препятствий», – заверили в таможенной службе.

В ведомстве добавили, что 90% товаров, которые потребляет население Украины, – отечественного производства. Страна не является критически зависимой от импортируемых продуктов питания.