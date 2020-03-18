ОРВИ и пневмония: Стало известно, сколько людей обратились в больницы «ДНР» и «ЛНР»

За прошлую неделю с симптомами ОРВИ к медикам в «ДНР» обратились 249 человек, с подозрением на пневмонию – 51 человек. В «ЛНР» с симптомами ОРВИ – 348 человек; пневмония (подозрение) – 40 человек. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа» (ВПГ) на своей странице в Facebook.

«Благодаря нашим мониторам и информационно-аналитическому отделу ВПГ, мы собрали информацию об обращении жителей ОРДЛО* в медицинские учреждения временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей (в некоторых городах, где смогли получить информацию) за прошлую неделю (с 09.03.2020 по 16.03.2020) по следующим диагнозам: ОРВИ и пневмония (подозрением). Мы не можем утверждать про случаи коронавируса на территории ОРДЛО, потому что сами медицинские работники, с которыми мы поддерживаем связь, не могут поставить такой диагноз пациенту, т. к., по их словам, тестов для определения коронавируса в ОРДЛО нет. Данные мы собрали только в тех городах, где мы активно поддерживаем связь с местными жителями», – говорится в сообщении.

Так, согласно информации правозащитников, ситуация следующая:

«ЛНР»:

Городская многопрофильная больница № 3, г. Луганск – ОРВИ 119 человек; пневмония (подозрение) – 9 человек;

Центральная городская многопрофильная больница, г. Алчевск – ОРВИ 64 человека; пневмония (подозрение) – 13 человек;

Центральная городская многопрофильная больница, г. Антрацит – ОРВИ 48 человек; пневмония (подозрение) – 11 человек;

Центральная городская многопрофильная больница, г. Брянка – ОРВИ 24 человека; пневмония (подозрение) – 0 человек;

Центральная городская многопрофильная больница, г. Краснодон – ОРВИ 57 человек; пневмония (подозрение) – 3 человека;

Центральная районная многопрофильная больница, г. Лутугино – ОРВИ 9 человек; пневмония (подозрение) – 0 человек;

Центральная районная многопрофильная больница, г. Перевальск – ОРВИ 27 человек; пневмония (подозрение) – 4 человека.

«ДНР»:

Центральная городская больница, г. Снежное – ОРВИ 19 человек; пневмония (подозрение) – 3 человека;

Центральная городская больница, г. Харцызск – ОРВИ 27 человек; пневмония (подозрение) – 12 человек;

Городская поликлиник,а г. Донецка – ОРВИ 134 человека; пневмония (подозрение) – 29 человек;

Центральная городская больница, г. Дебальцево – ОРВИ 16 человек; пневмония (подозрение) – 0 человек;

Городская больница, г. Енакиево – ОРВИ 53 человека; пневмония (подозрение) – 7 человек.

Напомним, что на временно неподконтрольной территории Донецкой области продолжают игнорировать рекомендации всего международного сообщества по борьбе с мировой угрозой коронавируса и проводят массовые политические мероприятия, направленные на политическую интеграцию жителей ОРДЛО с РФ. Ранее сообщалось, что в «ДНР» продолжают проводить массовые мероприятия, несмотря на угрозу коронавируса.

Также сообщалось, что были изданы «приказы администраций» «ЛНР» и «ДНР» по противодействию распространению коронавируса. Однако фактически никакого противодействия COVID-19 не проводят.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей