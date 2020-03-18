На неподконтрольном Донбассе отсутствуют тесты на определение COVID-19, – омбудсмен Украины

На временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей отсутствуют тесты на определение COVID-19. Из-за этого врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии. Об этом сегодня, 18 марта, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

«Получила информацию от наших партнеров ОО «Восточной правозащитной группы» по количеству обращений граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в медучреждения.

За прошедшую неделю около 600 местных жителей обратились к врачам с симптомами ОРВИ. Кроме того, с подозрением на пневмонию – 91 человек. К сожалению, аналогичная информация относительно заболеваемости на временно оккупированной территории Крыма отсутствует. Из-за того, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей отсутствуют тесты на определение COVID-19, врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии», – написала она.

Также Денисова обратилась к международным гуманитарным организациям, которые имеют доступ к указанным территориям, обратить внимание на сложившуюся ситуацию, а также способствовать максимальному обеспечению тестами на определение COVID-19, медицинскими препаратами, и средствами личной защиты гражданского населения, а также провести информационную кампанию по недопущению распространения коронавируса.

«Призываю наших сограждан, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, быть внимательными к своему здоровью – при первых симптомах ОРВИ обращаться к врачу и не заниматься самолечением», – резюмировала Людмила Денисова.

Как сообщалось ранее, по информации «Восточной правозащитной группы», за прошлую неделю с симптомами ОРВИ к медикам в «ДНР» обратились 249 человек, с подозрением на пневмонию – 51 человек. В «ЛНР» с симптомами ОРВИ – 348 человек; пневмония (подозрение) – 40 человек.

Напомним, на временно неподконтрольной территории Донецкой области продолжают игнорировать рекомендации всего международного сообщества по борьбе с мировой угрозой коронавируса и проводят массовые политические мероприятия, направленные на политическую интеграцию жителей ОРДЛО с РФ. Ранее сообщалось, что в «ДНР» продолжают проводить массовые мероприятия, несмотря на угрозу коронавируса.

Также сообщалось, что на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей действует «приказ администрации ЛНР» и «ДНР» по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Однако фактически никакого противодействия COVID-19 не проводят.