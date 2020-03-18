Свыше 5 тысяч: В Мариуполе ежедневно проводят санобработку подъездов жилых домов (Фото)

В Мариуполе ежедневно проводят санитарную обработку подъездов. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«В связи с проведением в Мариуполе карантинных мер проходит ежедневная санитарная обработка подъездов жилых домов специальным дезраствором. Такие работы ведутся во всех районах города», – говорится в сообщении.

По словам начальника управления жилого фонда департамента развития жилищно-коммунальной инфраструктуры (ДРЖКИ) Андрея Гутникова, всего в городе свыше 5 тыс. подъездов. «В обработку включается опрыскивание полов, лестничных площадок, перил и кабин лифта. Протирание ветошью с дезинфицирующим раствором пультов управления лифтов и входных групп. Дезобработка будет проходить один раз в сутки ежедневно», – рассказал он.

Так, например, жители дома № 121 по проспекту Мира положительно восприняли данную инициативу: «Быстро отреагировали и занимаются профилактикой. Соблюдая все меры, мы сможем быстрее преодолеть трудности».

Директор ЖКП «Жилье-центр» Ольга Савченко рассказала, что согласно распоряжению КМУ и распоряжению городского головы Вадима Бойченко, на предприятии издан приказ о дезинфекции подъездов. «С утра работает 12 бригад наших сотрудников. Также создана дополнительная мобильная бригада для помощи в обработке другим управляющим компаниям. 3%-ый раствор изготавливаем самостоятельно и ежедневно, клеем стикеры. Закупили респираторы, маски и очки. Обслуживаем 103 дома, это 343 подъезда», – сообщила она.

Напомним, в Мариуполе закупят дополнительное оснащение для больниц, установят надбавки медработникам и сохранят зарплаты бюджетникам, а пенсионерам старше 75 лет в период карантина выдадут продуктовые наборы.