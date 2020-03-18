На КПВВ Донетчины не будут оказывать правовую помощь до завершения карантина: Куда обращаться

С 16 марта по 3 апреля 2020 года на период установления карантина прекратили работу дистанционные пункты доступа к юридической помощи на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой области – «Новотроицкое», «Марьинка» и «Майорское». Об этом сегодня, 18 марта, сообщает Координационный центр по оказанию правовой помощи.

«С целью противодействия распространению коронавируса и в связи с ограничением работы КПВВ на Донетчине, временно приостановлена ​​работа дистанционных пунктов доступа к бесплатной правовой помощи (БПП) на КПВВ "Новотроицкое", "Марьинка" и "Майорское"», – говорится в сообщении.

Однако, как уточняется, получить бесплатную правовую помощь граждане могут дистанционно:

с помощью телефона или электронной почты https://www.legalaid.gov.ua/tsentry//;

отправить обращение по почте на https://www.legalaid.gov.ua/tsentry/;

позвонив на номер «горячей линии» системы БПП 0 800 213 103;

задать вопрос в мессенджер Facebook-страницы системы БПП https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/.

Кроме того, найти ответ на интересующие вопросы можно:

в юридической википедии WikiLegalAid https://wiki.legalaid.gov.ua;

на телеграмм-канале «Бесплатная правовая помощь» https://t.me/ualegalaid.

Напомним, в Украине система предоставления БПП запустила тестовую версию нового официального сайта с удобным функционалом и полезным контентом для всех категорий пользователей, в том числе переселенцев.

Как сообщалось ранее, в районах КПВВ на Донбассе была предоставлена бесплатная вторичная правовая помощь (БВПП) 22 тыс. человек.