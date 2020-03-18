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На КПВВ Донетчины не будут оказывать правовую помощь до завершения карантина: Куда обращаться

18.03.20 21:18
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

С 16 марта по 3 апреля 2020 года на период установления карантина прекратили работу дистанционные пункты доступа к юридической помощи на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой области – «Новотроицкое», «Марьинка» и «Майорское». Об этом сегодня, 18 марта, сообщает Координационный центр по оказанию правовой помощи.

«С целью противодействия распространению коронавируса и в связи с ограничением работы КПВВ на Донетчине, временно приостановлена ​​работа дистанционных пунктов доступа к бесплатной правовой помощи (БПП) на КПВВ "Новотроицкое", "Марьинка" и "Майорское"», – говорится в сообщении.

Однако, как уточняется, получить бесплатную правовую помощь граждане могут дистанционно:

  • с помощью телефона или электронной почты https://www.legalaid.gov.ua/tsentry//;
  • отправить обращение по почте на https://www.legalaid.gov.ua/tsentry/;
  • позвонив на номер «горячей линии» системы БПП 0 800 213 103;
  • задать вопрос в мессенджер Facebook-страницы системы БПП https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/.

Кроме того, найти ответ на интересующие вопросы можно:

  • в юридической википедии WikiLegalAid https://wiki.legalaid.gov.ua;
  • на телеграмм-канале «Бесплатная правовая помощь» https://t.me/ualegalaid.

Напомним, в Украине система предоставления БПП запустила тестовую версию нового официального сайта с удобным функционалом и полезным контентом для всех категорий пользователей, в том числе переселенцев.

Как сообщалось ранее, в районах КПВВ на Донбассе была предоставлена бесплатная вторичная правовая помощь (БВПП) 22 тыс. человек.

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