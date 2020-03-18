Луганщина: Как идет ремонт одной из главных транспортных магистралей (Фото)

В Луганской области в рамках проекта «Большое строительство» продолжаются работы на дороге Н-26 «Чугуев – Меловое». Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, на участке км 148+000 – км 158+000 (между населенными пунктами Сватово – Мостки) уже проведены работы по фрезерованию старого дорожного покрытия. Начата укладка основы органо-минеральной смеси.

Продолжаются работы по планированию обочин и вырубки поросли.

Через неделю будет завершено устройство основания. Затем ожидается устройства двух слоев асфальтобетона.

Как отмечается, устройство нижнего слоя асфальтобетон начнется после того, как среднесуточная температура будет выше 10 градусов.

Дорожники объясняют, что после укладки укрепляющего слоя основания, поверх него будет укладываться нижний выравнивающий слой крупнозернистого асфальтобетона – 8- 10 см . Вслед за этим – верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20) высотой 5 см .

Ожидается, что при благоприятных условиях нижний выравнивающий слой будет положен до 30 марта, а в апреле – верхний слой асфальтобетона.

В пресс-службе отмечают, что во время проведения работ дорога не перекрыта, работы ведутся по одной стороне. Безопасность движения обеспечена соответствующими знаками.

Как уточнили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Луганской области, дорога Н-26 – «одна из главных транспортных магистралей Луганщины».

Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Луганской области

Напомним, с 1 марта 2020 года Луганщина официально присоединилась к масштабной кампании по восстановлению дорожной инфраструктуры Украины.