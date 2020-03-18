Президент подписал законы, направленные на противодействие распространению коронавируса в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, направленные на противодействие распространению коронавируса в Украине. Документы приняты Верховной Радой Украины на внеочередном заседании 17 марта 2020 года. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

В частности, глава государства подписал Закон № 530-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».

«Этот документ упрощает процедуру закупок товаров, работ и услуг, необходимых для борьбы с COVID-19. Лекарственные средства, предназначенные для борьбы с COVID-19, будут ввозиться беспошлинно и без НДС. Медикам, которые заняты на работах по ликвидации заболевания, установлена надбавка в размере до 200% заработной платы. Работники получают возможность по решению работодателя работать из дома или взять неоплачиваемый отпуск в течение всей продолжительности карантина», – говорится в сообщении.

Кроме того, на период карантина не начисляются штрафы и пеня за неуплату жилищно-коммунальных услуг, запрещается останавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме, запрещено принудительное выселение граждан за неуплату жилищно-коммунальных услуг. На время карантина запрещается отмена действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица. Согласно закону, юридический факт введения карантина относится к форс-мажорным обстоятельствам. Предельный срок подачи электронных деклараций публичных лиц в этом году продолжается до 1 июня. За нарушение правил карантина вводится административная ответственность.

Также президент подписал Закон № 531-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины, направленные на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения». Документ предусматривает деятельность нового независимого государственного юридического лица, создаваемого Минздравом для закупок лекарств за средства государственного бюджета. Закупочная организация сможет напрямую закупать лекарства у отечественных и иностранных поставщиков, устранит посредников и накручивание цен.

Кроме того, Владимир Зеленский подписал Закон № 532-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создании условий для закупок в сфере охраны здоровья за средства государственного бюджета». Согласно закону, до 31 декабря 2022 года освобождаются от уплаты НДС лекарственные средства, которые закупаются Закупочной организацией. Если такие лекарственные средства были использованы не по их целевому назначению, то должностные лица привлекаются к ответственности, а НДС должен быть уплачен в полном объеме.

Президент подписал Закон № 533-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)». Согласно закону, предусматривается выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 50% средней зарплаты во время противодействия COVID-19 за период пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения и на самоизоляции под контролем. С 1 марта 2020 года до 30 апреля 2020 года граждане освобождаются от ответственности по договорам о потребительском кредите. Также в указанный период не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, неуплату или несвоевременную уплату единого социального взноса (ЕСВ), непредоставление (несвоевременное предоставление) отчетности об уплате ЕСВ. Кроме того, вводится мораторий на проведение налоговых проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года. С 1 марта по 30 апреля физические лица – предприниматели освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за себя. При этом этот период засчитывается в страховой стаж для выплаты пенсии, другой государственной помощи, социального страхования.