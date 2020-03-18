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В Донецкой области 9 подозрений на коронавирус, – облздрав

18.03.20 14:49
Александр Педенко / Фото: скриншот видео
Александр Педенко / Фото: скриншот видео

На Донетчине пока нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, но есть 9 подозрений на наличие инфекции COVID-19. Об этом сегодня, 18 марта, на брифинге в Донецкой облгосадминистрации сообщил заместитель начальника управления стратегического развития охраны здоровья Департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко, передает корреспондент «Донецких новостей».

«В Донецкой области есть 9 подозрений на коронавирусную инфекцию. Из них 5 человек (4 взрослых и 1 ребенок) находятся в больницах города Мариуполя, и 4 человека с подозрением находятся в инфекционной больнице Константиновки, это двое взрослых из Краматорска и двое взрослых из Славянска. По данным подозрениям идут лабораторные исследования, как только будут известны результаты, Донецкой ОГА об этом немедленно сообщат», – рассказал Педенко.

Он напомнил, что по состоянию на 18 марта в целом в Украине зафиксировано 14 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 2 летальных.

Александр Педенко также сообщил, что к больницам в Мирнограде, Константиновке и Мариуполе, которые ранее были определены для приема больных коронавирусом, добавится еще и городская больница №1 Краматорска, куда будут направлять беременных женщин с подозрением на коронавирусную инфекцию. Такое решение принято для более оперативного оказания необходимой медпомощи данной категории пациентов, потому что рядом расположен областной перинатальный центр.

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