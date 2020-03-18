Карантин: В Украине призыв в армию приостановили

В Украине военкоматы приостановили призыв на срочную военную службу на время действия карантина в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

«По распоряжению командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Александра Сырского военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников к призывным участкам и областным сборным пунктам, – до отдельного распоряжения», – сказано в сообщении.

Уточняется, что сейчас военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовать противоэпидемические мероприятия.

Председателям призывных комиссий рекомендуется организовывать работу комиссий в соответствии с ограничениями, введенных местными органами исполнительной власти.