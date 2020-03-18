Для начисления пенсии: В Украине утвердили показатель средней зарплаты за январь

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней зарплаты за январь 2020 года для начисления пенсии. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба ПФУ.

По информации Пенсионного фонда, показатель средней зарплаты за этот период составил 9 тыс. 581,38 грн.

«Утвержден показатель средней заработной платы за январь 2020 года, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии, в сумме 9 тыс. 581 грн 38 коп», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине пенсионерам доплатят по 1 тыс. грн в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции.