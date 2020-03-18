На Донетчине в тройном ДТП пострадала девушка – пассажир авто

В Дружковке (Донецкая обл.) полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия (ДТП) во время которого столкнулись три автомобиля и пострадала девушка-пассажир. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«Вчера, 17 марта, в 20:25 в дежурную часть Дружковского отделения полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля «BMW» на перекрестке улиц Космонавтов и Энгельса, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем ВАЗ-11183. После чего последний автомобиль столкнулся с ВАЗ-2105, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП 21-летняя девушка – пассажир автомобиля ВАЗ-11183 получила травмы, степень тяжести которых устанавливается. Пострадавшую доставили в больницу.

«По данному факту полицией открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)», – сказано в сообщении.

Ведется расследование.