КПВВ Донетчины: Правозащитники рассказали о ситуации с пересечением линии разграничения

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донетчины продолжают работать мониторы благотворительного фонда «Право на защиту», которые рассказали о ситуации с пересечением линии разграничения после введения ограничительных мер в связи с противодействием коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 18 марта, сообщается на странице благотворительного фонда в Facebook.

Как отмечают мониторы, по состоянию на 11:00 утра 18 марта, КПВВ «Майорское» работал в штатном режиме с учетом ограничений, введенных в действие накануне органами государственной власти. Информация в отношении лиц, которых не пропустили со стороны/в сторону неподконтрольной украинским властям территории (НКТ) пока отсутствует.

Уточняется, что люди, пересекающие КПВВ, двигаются пешком, автомобильное сообщение возможно, однако фактически оно – минимальное. «Работа автобусов от "нулевого" блокпоста до КПВВ пока без изменений, должны работать весь день. Сегодня увеличилось количество случаев не пропуска в сторону неподконтрольной украинской власти территории студентов, которые возвращались к родителям», – сказано в сообщении.

Также, через КПВВ «Марьинка» по состоянию на 11:00 не пропустили: на неподконтрольную территорию – 6 человек, в обратную сторону – ориентировочно 12. «Автобусы ходят к "нулевому" блокпосту без проблем. На выезд в сторону ОРДО* была 1 машина, в сторону подконтрольной украинской власти территории очередей не было», – сообщили мониторы.

Кроме того, на КПВВ «Новотроицкое» с «нулевого» блокпоста привезли одного человека, на неподконтрольной украинской власти территории автобус ожидали ориентировочно 40 человек. Со стороны подконтрольной Украине территории зафиксирована одна машина, со стороны ОРДО – две. Не пропустили: со стороны подконтрольной Украине территории – 2 человека, со стороны ОРДО – 6 граждан.

«На КПВВ "Гнутово" мониторы фонда сегодня не работают. Выезды запланированы на среду и пятницу», – добавили в фонде.

* Сокращения: ОРДО – отдельные районы Донецкой области