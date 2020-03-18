Vega на зв’язку. Оператор повідомляє про забезпечення роботи сервісів в період карантину

Під час особливої ситуації пов’язаної з веденням карантину Національний телеком-оператор Vega продовжує надавати послуги зв’язку у повному обсязі. Провайдер посилює онлайн-підтримку абонентів, і просить для отримання консультацій та актуальної інформації використовувати онлайн-сервіси:

онлайн-чат (кнопка «Підтримка онлайн») на сайті https://vega.ua

електронна пошта: service@vegatele.com

офіційна сторінка у Facebook https://www.facebook.com/vegatelecomgroup

телефон гарячої лінії Vodafone: +38 (099) 177 50 50, Lifecell: +38 (073) 177 50 50

Для запобігання поширення коронавірусу COVID-19 з 18 березня 2020 року Центри обслуговування тимчасово переводяться в режим дистанційних комунікацій.

У компанії зазначають, що усі робочі процеси організовані і налаштовані на забезпечення клієнтів якісними телеком-послугами. Спеціалісти постійно контролюють роботу сервісів інтернет доступу, каналів передачі даних та мережевого обладнання, яке наразі працює у штатному режимі.

«Збереження здоров’я працівників, клієнтів та їхніх родин, сьогодні є пріоритетним для нас. Тому, піклуючись про безпеку життя наших людей, ми перевели на дистанційно роботу усіх колег, які можуть виконувати свої задачі онлайн. Разом з тим ми розуміємо наскільки зараз важливі якісні телекомунікаційні послуги для підтримки бізнесів, спілкування з близькими людьми та для вчасної медичної допомоги. Ми маємо надійні мережі по території України, сучасне обладнання, та команду професіоналів, яка докладатиме максимальних зусиль аби у критичний для країни час виконати важливу місію телеком-оператора – забезпечити безперервним зв’язком усіх наших абонентів», – коментує ситуацію Генеральний директор Vega Мурат Чинар

Оперативні технічні служби працюють у звичайному режимі, з обов’язковим дотриманням правил безпеки при карантині. Для усунення нестандартних ситуацій сформовані та готові до залучення резервні робочі групи.

В компанії закликають до особистої відповідальності кожного, просять уважно поставитися до власного здоров'я та людей, що поряд, і максимально утриматися від відвідування людних місць. Отримати консультацію, дізнатися актуальну інформацію, змінити тарифний план і навіть оплатити послуги сьогодні легко можна за допомогою сучасних онлайн-сервісів. Детальніше на https://vega.ua/ukr/info

Довідка:

Національний телеком-оператор Vega пропонує комплексні сучасні рішення в галузі фіксованого телефонного зв'язку, широкосмугового доступу до мережі Інтернет та передачі даних. Входить до телекомунікаційного напряму групи SCM. На сьогоднішній день Vega присутня в 22 областях України. Оперативне управління телекомунікаційною групою Vega здійснює ПрАТ «Фарлеп-Інвест». Генеральний директор компанії – Мурат Чинар.