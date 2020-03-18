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Отвечать будет водитель: На Донетчине полиция усилит контроль за числом пассажиров в транспорте

18.03.20 15:36
Фото: Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины

В Донецкой области с 19 марта местная патрульная полиция будет более жестко контролировать выполнение требований карантина по количеству пассажиров в общественном транспорте. Об этом сегодня, 18 марта, на брифинге в Донецкой облгосадминистрации сообщил начальник патрульной полиции Краматорска и Славянска Александр Малыш, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Контролировать путем остановки и проверки соблюдения ограничений по перевозке пассажиров. За нарушение установленных законом ограничений предусмотрена административная ответственность, и с 19 марта полиция начинает тотальный контроль. В данное время пока проводятся профилактические и предупредительные меры», – отметил Малыш.

Как уточнил представитель полиции, в случае выявления нарушений из автобусов людей удалять не будут, но ответственность за нарушения будут нести водители. «Количество пассажиров должен регулировать водитель», – добавил он.

Напомним, на время карантина запрещаются перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

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