Не так страшно: У народного депутата из Луганщины подтвержден коронавирус

У народного депутата Украины из Луганской области – Сергея Шахова – лабораторно подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сам Шахов сегодня, 18 марта, рассказал в видеообращении к украинцам.

«Так много разговоров и всяких анонсов в СМИ... Хочу сказать – ощущаю я себя нормально. Началось это все три дня назад с температуры +38, и я как нормальный гражданин Украины вызвал врачей и сдал анализы сначала на грипп. Анализы показали отрицательную форму. Когда я спросил, есть ли тесты на коронавирус, мне ответили, что нет. Это была больница "Добробут". Вызвал на второй день врачей, специально, чтобы проверили мои легкие. Дали мне простые рецепты – пить побольше воды, можно "макнуть" 50 г [спиртного], но я не пью. Просто чай с малиной, лимон. И сегодня я ощущаю себя уже нормально. Температура упала ... Перед этим у меня все-таки взяли анализы на коронавирус. И только сегодня, представляете, позвонили мне из лаборатории, и сказали, что подтверждается коронавирус. Сразу хочу всем сказать – это не так страшно, как его рисуют», – сказал депутат.

Шахов пообещал каждый день рассказывать в соцсети, что происходит с его организмом. «Хочу, чтобы все знали, паника сегодня не нужна. Панику нужно убирать и максимально дезинфицировать свой организм. Я сегодня на карантине, дома, никого к себе не подпускаю. Переживаю за людей пожилого возраста...» – сказал нардеп.

В связи с выявленным заболеванием Сергею Шахову позвонил журналист Юрий Бутусов. Парламентарий ему сообщил, что 11 марта вернулся из-за рубежа, у него была поездка во Францию и Швейцарию. 12 марта утром он в 7 утра участвовал в программе «Суспильного ТВ» «Доброе утро, страна!», а затем заехал в Верховную Раду в Комитет по экологии. В сессионном зале его не было. «Почувствовал себя не очень хорошо. Уехал домой», – процитировал Бутусов слова Шахова в Facebook.

Также позднее на сайте ВР появилась информация со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины о подозрении на наличие коронавируса у одного из народных депутатов Украины. «... сообщаем, что медики проводят все необходимые исследования и эпидемическое расследование. На данный момент народный депутат находится в самоизоляции. Аппарат Верховной Рады Украины в координации с Министерством здравоохранения Украины принимает все необходимые меры, предусмотренные протоколом. Сотрудники Министерства здравоохранения уже прибыли в Верховную Раду Украины для проведения необходимых действий. Сообщаем, что сейчас устанавливаются все лица, контактировавшие с вышеупомянутым народным депутатом, для проведения необходимых тестов. Дополнительно будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия в тех комитетах, в работе которых принимал участие политик», – говорится в сообщении.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, направленные на противодействие распространению коронавируса в Украине. Документы приняты Верховной Радой Украины на внеочередном заседании 17 марта 2020 года.