На Донетчине задержали мужчину, который развращал несовершеннолетних

В Славянске (Донецкая обл.) задержали 24-летнего мужчину, которого подозревают в развращении несовершеннолетних. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

«В полицию обратились четыре женщины, которые сообщили, что относительно их сыновей в возрасте от 11 до 14 лет местный житель длительное время совершал развратные действия. Полицейские тут же отреагировали на сообщение и доставили 24-летнего обидчика в отдел полиции. Сейчас он дает признательные показания», – сообщили в пресс-службе.

Открыто уголовное производство по ст. 156 «Развращение несовершеннолетних» Уголовного кодекса Украины.