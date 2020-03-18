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В Донецкой области прокурора поймали на взятке в 90 тыс. грн

18.03.20 17:23
Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

На Донетчине сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали прокурора Красноармейского местной прокуратуры Донецкой области при получении взятки суммой свыше 90 тыс грн. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-центр СБУ.

По версии следствия, чиновник требовал от директора местной фирмы $3,5 тыс. за закрытие дела и непривлечение к уголовной ответственности по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Задержали прокурора в служебном кабинете при получении взятки в 91 тыс. в гривневом эквиваленте.

«В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении», – сказано в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Фото: пресс-центр СБУ

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