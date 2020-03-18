В Донецкой области прокурора поймали на взятке в 90 тыс. грн

На Донетчине сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали прокурора Красноармейского местной прокуратуры Донецкой области при получении взятки суммой свыше 90 тыс грн. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-центр СБУ.

По версии следствия, чиновник требовал от директора местной фирмы $3,5 тыс. за закрытие дела и непривлечение к уголовной ответственности по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Задержали прокурора в служебном кабинете при получении взятки в 91 тыс. в гривневом эквиваленте.

«В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении», – сказано в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия.