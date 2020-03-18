Последствия для экономики из-за коронавируса Украина ощутит через 3-6 месяцев, – министр

Основные последствия воздействия коронавируса на экономику будут заметны через 3 – 6 месяцев. Так считает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, сообщает « Укринформ ».

«Украина и мир входят в очень сложную экономическую ситуацию. Кризис всегда ожидаемый, но всегда происходит из-за непредсказуемых факторов. Таким фактором стал коронавирус, и на самом деле основные последствия мы будем видеть не сейчас, а где-то через 3-6 месяцев. Это первый раз, когда мировой кризис будет вызван не финансовыми факторами, а будет промышленным и сервисным», – сказал Петрашко.

Он спрогнозировал, что как во всем мире, так и в Украине от распространения коронавируса пострадает прежде всего производственная сфера. «Исходя из того, что я вижу, приоритетными в экономике есть два направления. Первое – поддержать и сбалансировать украинского производителя в ситуации, когда соседние рынки будут вводить протекционистские меры. Второе направление – создать фундаментальные условия для того, чтобы украинский бизнес в Украине чувствовал себя хорошо», – сказал Петрашко.