В «Л-ДНР» полностью отсутствуют меры карантина, – правозащитники

Сегодня, 18 марта, в «ДНР» и «ЛНР» в штатном режиме работают школы, детские сады, бары, рестораны. То есть полноценные меры карантина в связи с предотвращением распространения коронавируса полностью отсутствуют. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа» (ВПГ) на своей странице в Facebook.

Кроме того, по информации правозащитников, в ОРДЛО* продолжают игнорировать карантин и проводят массовые мероприятия. В частности, к мероприятиям, проведенным 18 марта, относятся:

в Донецкой библиотеке им. С. М. Кирова состоялось открытие литературного марафона «Республиканская неделя детской и юношеской книги». Данный марафон продлится еще 2 недели, а именно до 31 марта;

в Луганске прошел студенческий квест, в котором приняли участие около 60 студентов из местных вузов.

«Также сегодня делегация НВФ "ЛНР" принимает участие в мероприятиях посвященных 75-летию победы СССР над фашизмом, которые проходят на временно оккупированной территории Крыма РФ», – уточняют правозащитники.

Также в организации опубликовали фото с прошедших мероприятий:

Фото: Facebook / Восточная правозащитная группа

Напомним, что на временно неподконтрольной территории Донецкой области продолжают игнорировать рекомендации всего международного сообщества по борьбе с мировой угрозой коронавируса и проводят массовые политические мероприятия, направленные на политическую интеграцию жителей ОРДЛО с РФ. Ранее сообщалось, что в «ДНР» продолжают проводить массовые мероприятия, несмотря на угрозу коронавируса.

Также сообщалось, что на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей действует «приказ администрации ЛНР» и «ДНР» по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Однако фактически никакого противодействия COVID-19 не проводят.

При этом, по информации правозащитников, за прошлую неделю с симптомами ОРВИ к медикам в «ДНР» обратились 249 человек, с подозрением на пневмонию – 51 человек. В «ЛНР» с симптомами ОРВИ – 348 человек; пневмония (подозрение) – 40 человек.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей