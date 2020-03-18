В тюрьмах запретили свидания с родственниками из-за коронавируса

Министерство юстиции временно запретило свидания с родственниками в тюрьмах из-за коронавируса. Об этом сегодня, 18 марта, заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, сообщает пресс-служба Минюста.

Она уточнила, что на сегодня среди заключенных в Украине ни одного случая коронавируса не обнаружено, но работники государственной уголовно-исполнительной службы ежедневно и в полной готовности работают на предотвращение проникновения COVID-19 на территории учреждений.

Высоцкая отметила, что Департамент по исполнению уголовных наказаний совместно с Центром здравоохранения ДКВС разработал план противоэпидемических мероприятий по предотвращению заноса вируса в учреждения исполнения наказаний. «В соответствии с этим планом, с 13 марта 2020 года в учреждениях исполнения наказаний введен запрет посещений, кроме адвокатов, сотрудников правоохранительных органов и суда. Медицинскими работниками проводится ежедневный температурный скрининг бесконтактными инфракрасными термометрами по выявлению простудных заболеваний персонала ГКИС, посетителей учреждений, осужденных и лиц, взятых под стражу. Так, за 5 дней выявлено 122 случая простудных заболеваний среди осужденных и лиц, взятых под стражу, которые сейчас находятся под наблюдением медиков. Ни одного случая коронавируса не обнаружено», – сообщила Елена Высоцкая.

По словам заместителя министра, в учреждениях проводится регулярная дезинфекция и сквозное проветривание помещений. Также определены помещения для временной изоляции лиц с симптомами на коронавирусную инфекцию.