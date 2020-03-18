В «ДНР» призвали звонить на «горячую линию» по коронавирусу

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции запустили «горячие линии» в «министерстве здравоохранения».

Как пишут сегодня, 18 марта, местные интернет-ресурсы, линии будут работать круглосуточно. «При возникновении первых признаков коронавирусной инфекции срочно обращайтесь на "горячую линию", где вам будет дана консультация и инструкции, касательно дальнейших действий», – сказано в сообщении. Телефон «горячей линии»: (062) 303 27 72.

Напомним, что на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей отсутствуют тесты на определение COVID-19. Из-за этого врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.